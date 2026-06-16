Пять человек погибли в результате «ракетной атаки» по Воронежу 22 июня

22 июня — Mossovetinfo.ru — Пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж, сообщил губернатор региона Александр Гусев в понедельник 22 июня после завершения заседания оперативного штаба.



Также сообщается, что несколько десятков обращались за медпомощью — большую часть из них уже отпустили домой.



Следственный комитет России взял на себя расследование сегодняшней атаки ВСУ на Воронежскую область.



Ранее губернатор региона сообщил, что в результате уничтожения высокоскоростных воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного из предприятий, несколько многоквартирных домов и ряд автомобилей.