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Происшествия     15.10.2022 13:00

Рабочий погиб упав с 11 этажа на строительстве дома по улице Зорге в Москве - СК

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Теги:  СК  Следственный комитет  строительство  падение  гибель  проверка  улица Зорге 

15 октября, Mossovetinfo.ru - Погиб 31-летний рабочий при проведении строительных работ по монтажу опалубки упав с высоты 11 этажа, по данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщает ГСУ СК РФ по городу Москве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются очевидцы, изучается служебная документация", - отмечается в сообщении.

13 октября 2022 года ГСУ СК РФ по городу Москве сообщило, что по факту смерти рабочего на западе Москвы возбуждено уголовное дело. "13 октября 2022 года при выполнении монтажных работ на строительном объекте, расположенном по Кутузовскому проспекту в городе Москве, в результате падения конструкции погиб рабочий 1996 года рождения", - отмечается в сообщении.

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Теги: 
СК  Следственный комитет  строительство  падение  гибель  проверка  улица Зорге 

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