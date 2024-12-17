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Происшествия     18.12.2024 11:11

Работы по очистке от мазута ведутся на 49 км черноморского побережья - ГУМЧС

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Теги:  танкеры  Волгонефть  крушение  мазут  побережье  очистка  МЧС 

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Протяжённость береговой линии на территории Темрюкского района и Анапы, где проводятся работы по очистке мазута, достигла 49 километров, сообщил РИА Новости замначальника кубанского главка МЧС РФ Андрей Потахов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что примерная протяженность береговой линии с выбросами нефтепродуктов составила около 35 километров, при этом они фрагментарные. В среду власти Кубани заявили, что местами на береговой линии зафиксированы новые очаги загрязнения.

По результатам ночного мониторинга определено, что в зону воздействия нефтепродуктов сейчас у нас на территории Темрюкского района и Анапского попадает 49 километров, на которых сейчас проводятся работы. С учётом развития обстановки и прогноза мы увеличили маршруты мониторинга до 70 километров всех участков черноморского побережья, которые могут даже в перспективе попасть в зону поражения, - сказал Потахов.

По его словам, на 49 километрах сосредоточено более 1000 людей и свыше 50 единиц специальной техники.

Танкеры Волгонефть 212 с 13 членами экипажа и Волгонефть 239 с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С Волгонефти 239, севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.

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Карта места

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Теги: 
танкеры  Волгонефть  крушение  мазут  побережье  очистка  МЧС 

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