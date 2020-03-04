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Происшествия     04.03.2020 15:04

Распространители фейков о коронавирусе в Москве установлены – СМИ

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Теги:  коронавирус  соцсети  фейки  проверка 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Установлены лица, распространявшие ложную информацию о массовых заболеваниях коронавирусом в Москве, в их отношении начата доследственная проверка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В ближайшее время планируется принять меры по удалению недостоверных сообщений.

В последние дни в соцсетях регулярно появлялись сообщения о том, что власти скрывают реальный масштаб заболевания коронавирусом в Москве, и что количество заболевших намного больше, больше, чем сообщается в официальной информации.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала подобные сообщения недостоверными.


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Теги: 
коронавирус  соцсети  фейки  проверка 

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