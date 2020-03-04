4 марта. Mossovetinfo.ru – Установлены лица, распространявшие ложную информацию о массовых заболеваниях коронавирусом в Москве, в их отношении начата доследственная проверка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В ближайшее время планируется принять меры по удалению недостоверных сообщений.
В последние дни в соцсетях регулярно появлялись сообщения о том, что власти скрывают реальный масштаб заболевания коронавирусом в Москве, и что количество заболевших намного больше, больше, чем сообщается в официальной информации.
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала подобные сообщения недостоверными.
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