Другие материалы
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Происшествия
28.06.2019, 11:02
Расследование дела о краже картины Куинджи завершено, дело передано в cуд
28 июня. Mossovetinfo.ru – Расследование дела о краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» завершено, дело передано в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по суще...
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Происшествия
26.06.2019, 13:38
Мужчина, угрожавший сжечь себя у здания Минстроя в Москве, задержан
26 июня. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который угрожал устроить самосожжений возле здания Минстроя РФ на Садово-Самотечной улице в Москве, задержан, сообщает пресс-служба ведомства. Вначале заме...
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Происшествия
26.06.2019, 13:05
Мужчина угрожает поджечь себя возле здания Министерства строительства и ЖКХ в Москве
26 июня. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина угрожает поджечь себя возле здания Министерства строительства и ЖКХ на Садовой-Самотечной улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в право...