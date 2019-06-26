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Происшествия     28.06.2019 11:02

Расследование дела о краже картины Куинджи завершено, дело передано в cуд

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Теги:  Третьяковская галерея  хищение  кража  суд 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Расследование дела о краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» завершено, дело передано в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

Следствие установило, что 27 января 2019 года злоумышленник снял картину со стены, затем спрятался за демонстрационным стендом, где вынул картину из рамы, после чего покинул музей.

В ходе следствия было проведено две психиатрические экспертизы, которые установили, что на момент совершения преступления преступник был вменяем.

Подозреваемый в совершении преступления 31-летний мужчина был задержан на следующий день после похищения картины. На момент совершения преступления, подозреваемый находился под подпиской о невыезде, так как проходил фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области. Полицейские обнаружили картину, 1 февраля она была возвращена в Третьяковскую галерею.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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Карта места

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Теги: 
Третьяковская галерея  хищение  кража  суд 

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