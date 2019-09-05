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Происшествия     05.09.2019 08:51

Разлив топлива произошел после крупного ДТП на МКАД

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Теги:  МКАД  ДТП  авария 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Розлив топлива произошел в результате аварии с участием трех автомобилей в районе 100-го километра МКАД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что в результате аварии один из автомобилей наехал на трех дорожных рабочих, а всего в ДТП пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.


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Теги: 
МКАД  ДТП  авария 

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