5 сентября. Mossovetinfo.ru – Розлив топлива произошел в результате аварии с участием трех автомобилей в районе 100-го километра МКАД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Сообщается, что в результате аварии один из автомобилей наехал на трех дорожных рабочих, а всего в ДТП пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы с различными телесными повреждениями.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
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