5 сентября. Mossovetinfo.ru – Розлив топлива произошел в результате аварии с участием трех автомобилей в районе 100-го километра МКАД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что в результате аварии один из автомобилей наехал на трех дорожных рабочих, а всего в ДТП пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы с различными телесными повреждениями.



На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.