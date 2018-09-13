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Происшествия     13.09.2018 22:17

Ребенок и его беременнвя мама выпали из окна в ТиНАО

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Теги:  ТиНАО 

13 сентября. Mossoverinfo.ru - Ребенок и его беременная мама выпали из окна в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны.

Инцидент произошел в районе Вороново. Пострадавшие упали со второго этажа.

Женщину увезли на машине скорой помощи, а ребенка эвакуировал санитарный вертолет.

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Теги: 
ТиНАО 

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