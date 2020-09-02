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Происшествия     02.09.2020 16:06

Ребенок распылил перцовый баллончик в школе на западе Москвы, пострадали семь детей

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Теги:  школа  дети  происшествия 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – В школе на улице Толбухина ребенок распылили в классе перцовый баллончик, пострадали семь детей, сообщает telegram-канал 112.

Сообщается, что на место прибыл наряд полиции, двое детей госпитализированы в ближайшую больницу, еще пятерых медики осматривают на месте.

Официальных комментариев полиции и департамента здравоохранения Москвы пока нет.


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Карта места

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Теги: 
школа  дети  происшествия 

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