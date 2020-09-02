2 сентября. Mossovetinfo.ru – В школе на улице Толбухина ребенок распылили в классе перцовый баллончик, пострадали семь детей, сообщает telegram-канал 112.
Сообщается, что на место прибыл наряд полиции, двое детей госпитализированы в ближайшую больницу, еще пятерых медики осматривают на месте.
Официальных комментариев полиции и департамента здравоохранения Москвы пока нет.
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