1 сентября. Mossoveinfo.ru – Ребенок госпитализирован после падения с аттракциона в парке в центре Москвы. Инцидент произошел днем в воскресенье в Делегатском парке.



Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы для жизни нет.