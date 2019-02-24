24 февраля. Mossovetinfo.ru – Режиссер Георгий Данелия 23 февраля был госпитализирован в Москве в реанимацию с воспалением легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.



Галина Юркова-Данелия отметила, что состояние 88-летнего режиссера стабильно тяжелое.