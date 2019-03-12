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Происшествия     12.03.2019 21:35

Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

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Теги:  школы  дети  Роспотребназдор  детские сады 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Роспотребназдор по Москве зафиксировал по случаю кишечной инфекции в 2-х группах дошкольного отделения №2 школы 2051. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«9 и 11 марта 2019 года в 2-х группах дошкольного отделения №2 школы 2051 зарегистрировано по одному случаю кишечной инфекции предположительно вирусной этиологии среди воспитанников», - говорится в сообщении.

Заболевания протекают в лёгкой форме, дети не госпитализированы, им назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что новых случаев заболеваний в дошкольном отделении не зарегистрировано.

В дошкольном отделении проводится эпидемиологическое расследование. Кроме того, в дошкольном отделении с 12 марта введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллектива.

Также проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации, проводится динамическое медицинское наблюдение за контактными лицами.

В ведомстве сообщили, что результатыпредварительного эпидемиологического расследования показали, что данные случаи заболевания детей не связаны с фактором питания.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вспышка кишечной инфекции в детских садах ЮВАО в декабре минувшего года произошла из-за некачественного творога, производимого в Липецкой области. Тогда случаи острой кишечной инфекции были установлены у 127 человек.


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Теги: 
школы  дети  Роспотребназдор  детские сады 

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