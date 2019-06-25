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Происшествия     25.06.2019 09:55

Росреестр Москвы рассказал о мошеннических схемах с арендованными квартирами

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Теги:  Росреестр  жилье  мошенничество 

25 июня. Mossovetinfo.ru – При сдаче жилья в аренду владелец квартиры может стать жертвой мошеннической схемы, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

Сообщается, что в конце апреля в Управление обратилась женщина, которая владеет квартирой на Фрунзенской набережной. Женщина сдала квартиру на длительный срок, а через два месяца обнаружила на одном из интернет-сервисов объявление о продаже ее квартиры. В качестве продавца выступал арендатор квартиры, он предлагал продажу по доверенности от собственника. Фотографии и описание квартиры мошенник взял из объявления о сдаче в аренду, размещенного владелицей квартиры. При этом никаких доверенностей на продажу своей собственности женщина не подписывала.

Материалы переданы в правоохранительные органы, которые проводят проверку всех обстоятельств дела. В действиях арендатора квартиры усматриваются признаки уголовного преступления.


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Теги: 
Росреестр  жилье  мошенничество 

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