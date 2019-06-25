25 июня. Mossovetinfo.ru – При сдаче жилья в аренду владелец квартиры может стать жертвой мошеннической схемы, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.



Сообщается, что в конце апреля в Управление обратилась женщина, которая владеет квартирой на Фрунзенской набережной. Женщина сдала квартиру на длительный срок, а через два месяца обнаружила на одном из интернет-сервисов объявление о продаже ее квартиры. В качестве продавца выступал арендатор квартиры, он предлагал продажу по доверенности от собственника. Фотографии и описание квартиры мошенник взял из объявления о сдаче в аренду, размещенного владелицей квартиры. При этом никаких доверенностей на продажу своей собственности женщина не подписывала.



Материалы переданы в правоохранительные органы, которые проводят проверку всех обстоятельств дела. В действиях арендатора квартиры усматриваются признаки уголовного преступления.