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Происшествия     20.04.2020 11:02

Росздравнадзор проведет проверку после смерти женщины у подъезда дома после выписки из больницы

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Теги:  Росздравнадзор  смерть  проверка 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Росздравнадзор проверит больницу, где оказывали помощь женщине, скончавшейся после выписки, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что женщина поступила в больницу с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость, также у нее была немного повышена температура. Ей провели компьютерную томографию легких, взяли анализ на коронавирус, который дал отрицательный результат. Так как у нее не было выявлено симптомов для госпитализации, пациентка была выписана.

Женщину отправили домой на социальном такси, но у подъезда ей стало плохо. Соцработники, встречавшие женщину у дома, вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть женщины.

Проверку по факту смерти женщины проведет и департамент здравоохранения Москвы.

«В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия», - сообщили в департаменте.


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Теги: 
Росздравнадзор  смерть  проверка 

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