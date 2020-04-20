20 марта. Mossovetinfo.ru – Росздравнадзор проверит больницу, где оказывали помощь женщине, скончавшейся после выписки, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что женщина поступила в больницу с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость, также у нее была немного повышена температура. Ей провели компьютерную томографию легких, взяли анализ на коронавирус, который дал отрицательный результат. Так как у нее не было выявлено симптомов для госпитализации, пациентка была выписана.
Женщину отправили домой на социальном такси, но у подъезда ей стало плохо. Соцработники, встречавшие женщину у дома, вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть женщины.
Проверку по факту смерти женщины проведет и департамент здравоохранения Москвы.
«В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия», - сообщили в департаменте.
12:25 Город (Москва и область) Москвичи выполняют требования самоизоляции, это дает эффект - Собянин
11:40 В России Банки начали прием заявок на льготную ипотеку по ставке 6,5% годовых
11:27 Город (Москва и область) На ЕТП появилась возможность проверить привязку «Тройки» к цифровому пропуску
11:02 Происшествия Росздравнадзор проведет проверку после смерти женщины у подъезда дома после выписки из больницы
10:35 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлено уже более 5000 случаев заболевания коронавирусом
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии