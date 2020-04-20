20 марта. Mossovetinfo.ru – Росздравнадзор проверит больницу, где оказывали помощь женщине, скончавшейся после выписки, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее стало известно, что женщина поступила в больницу с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость, также у нее была немного повышена температура. Ей провели компьютерную томографию легких, взяли анализ на коронавирус, который дал отрицательный результат. Так как у нее не было выявлено симптомов для госпитализации, пациентка была выписана.



Женщину отправили домой на социальном такси, но у подъезда ей стало плохо. Соцработники, встречавшие женщину у дома, вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть женщины.



Проверку по факту смерти женщины проведет и департамент здравоохранения Москвы.



«В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия», - сообщили в департаменте.