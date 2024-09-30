С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

9 октября — Mossovetinfo.ru — Судебный департамент при Верховном суде России накануне вечером впервые прокомментировал сбой в работе сайтов Судебного департамента, ГАС «Правосудие» и судов на домене sudrf.ru. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице госучреждения в VK.

В сообщении говорится:



«С 7 октября 2024 г., в связи со сбоем в работе ГАС «Правосудие», временно недоступны:



интернет-сайты федеральных судов (в доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (в домене msudrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, органов судейского сообщества;



подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).



Имеются затруднения в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие».



Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».



Судебным департаментом и Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС «Правосудие» проводятся работы по восстановлению работоспособности сервисов.



До окончания работ неотложные заявления и запросы могут быть направлены в суд на бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством».



Подача документов в электронном виде через информационный сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды осуществляется в штатном режиме.



Сбой в работе сайтов Судебного департамента, ГАС «Правосудие» и судов на домене sudrf.ru произошел на фоне атаки хакеров на ВГТРК. В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке», но существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был, сообщили в компании ВГТРК.