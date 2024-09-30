 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     09.10.2024 13:04

С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суд  суды  сайты  сбой  судебный департамент 

9 октября — Mossovetinfo.ru — Судебный департамент при Верховном суде России накануне вечером впервые прокомментировал сбой в работе сайтов Судебного департамента, ГАС «Правосудие» и судов на домене sudrf.ru. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице госучреждения в VK.
В сообщении говорится:

«С 7 октября 2024 г., в связи со сбоем в работе ГАС «Правосудие», временно недоступны:

интернет-сайты федеральных судов (в доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (в домене msudrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, органов судейского сообщества;

подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Имеются затруднения в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие».

Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».

Судебным департаментом и Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС «Правосудие» проводятся работы по восстановлению работоспособности сервисов.

До окончания работ неотложные заявления и запросы могут быть направлены в суд на бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством».

Подача документов в электронном виде через информационный сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды осуществляется в штатном режиме.

Сбой в работе сайтов Судебного департамента, ГАС «Правосудие» и судов на домене sudrf.ru произошел на фоне атаки хакеров на ВГТРК. В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке», но существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был, сообщили в компании ВГТРК.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суд  суды  сайты  сбой  судебный департамент 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

10:03 Происшествия Председатель СК России затребовал доклад по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге

09:47 Город (Москва и область) На МЦД-4 изменен до утра понедельника график движения поездов

08:57 Общество В Кремле призвали чиновников дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы

17:18 В России ВС России освободили Угледар

Актуальные материалы

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

09:06 Другое Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

18:59 Мнения Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru