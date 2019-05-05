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Происшествия     05.05.2019 18:59

Самолет загорелся при аварийной посадке в Шереметьево

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Теги:  самолеты 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Самолет, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

SSJ-100 вылетел из Москвы св Мурманск, но через некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке самолет загорелся. О числе пострадавших не сообщается.


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Теги: 
самолеты 

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