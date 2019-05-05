5 мая. Mossovetinfo.ru – Самолет, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.



SSJ-100 вылетел из Москвы св Мурманск, но через некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке самолет загорелся. О числе пострадавших не сообщается.