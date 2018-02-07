Сбежавшую лошадь, скакавшую галопом против движения, полиция СЗАО Москвы остановила и вернула владельцам

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Коня Гришу, скакавшего галопом против движения на проезжей части в районе Хорошево-Мневники, «удалось остановить» сотрудникам патрульно-постовой службы. После разбора ситуации конь Гриша перевезен в конюшню конно-спортивного клуба, сообщает пресс-служба УВД по СЗАО.



Cотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Хорошево-Мневники во время патрулирования района увидели на проезжей части скакавшую галопом лошадь, которая двигалась навстречу движению. «Полицейскими было принято решение перекрыть движение автотранспорта и поймать лошадь, которая представляла опасность для всех участников дорожного движения. Наряду полиции удалось остановить испуганное животное», - сообщает пресс-служба.



Конь Гриша конно-спортивному клубу, возвращен «После выяснения обстоятельств стало известно, что пойманная лошадь принадлежит расположенному неподалеку конно-спортивному клубу, <…> конь по кличке Гриша был благополучно перевезен в конюшню», - отмечается в сообщении.