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Происшествия     07.02.2018 13:56

Сбежавшую лошадь, скакавшую галопом против движения, полиция СЗАО Москвы остановила и вернула владельцам

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Теги:  Москва  Хорошево-Мневники  лошадь  полиция 

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Коня Гришу, скакавшего галопом против движения на проезжей части в районе Хорошево-Мневники, «удалось остановить» сотрудникам патрульно-постовой службы. После разбора ситуации конь Гриша перевезен в конюшню конно-спортивного клуба, сообщает пресс-служба УВД по СЗАО.

Cотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Хорошево-Мневники во время патрулирования района увидели на проезжей части скакавшую галопом лошадь, которая двигалась навстречу движению. «Полицейскими было принято решение перекрыть движение автотранспорта и поймать лошадь, которая представляла опасность для всех участников дорожного движения. Наряду полиции удалось остановить испуганное животное», - сообщает пресс-служба.

Конь Гриша конно-спортивному клубу, возвращен «После выяснения обстоятельств стало известно, что пойманная лошадь принадлежит расположенному неподалеку конно-спортивному клубу, <…> конь по кличке Гриша был благополучно перевезен в конюшню», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  Хорошево-Мневники  лошадь  полиция 

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