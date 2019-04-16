16 апреля. Mossovetinfo.ru – На восточном участке Сокольнической линии метрополитена днем, 16 апреля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Сообщается, что из-за проблем на узле водоснабжения, не принадлежащего метрополитену, ограничена скорость движения поездов. В ближайшее время возможна полная остановка движения.