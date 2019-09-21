21 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в субботу, 21 сентября, на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Нет движения поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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