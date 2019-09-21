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Происшествия     21.09.2019 16:28

Сбой произошел днем 21 сентября на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в субботу, 21 сентября, на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Нет движения поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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