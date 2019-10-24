24 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в четверг, 24 октября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Сообщается, что из-за падения пассажира на рельсы нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



О состоянии упавшего пассажира не сообщается.







Обновлено в 11:19: Движение поездов на линии восстановлено и вводиться в график.

