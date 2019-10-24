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Происшествия     24.10.2019 11:05

Сбой произошел днем 24 октября на серой ветке метро

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Теги:  метро  сбой в метро 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в четверг, 24 октября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.

Сообщается, что из-за падения пассажира на рельсы нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

О состоянии упавшего пассажира не сообщается.


Обновлено в 11:19: Движение поездов на линии восстановлено и вводиться в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой в метро 

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