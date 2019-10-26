26 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в субботу, 26 октября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.
Из-за падения пассажира на рельсы нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Белорусская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Обновлено в 15:09: Движение поездов на линии восстановлено и вводится в график. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.
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