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Происшествия     26.10.2019 14:54

Сбой произошел днем 26 октября на зеленой ветке метро

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Теги:  сбой в метро  метро  Замоскворецкая линия 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в субботу, 26 октября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.

Из-за падения пассажира на рельсы нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Белорусская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


Обновлено в 15:09: Движение поездов на линии восстановлено и вводится в график. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.


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Карта места

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Теги: 
сбой в метро  метро  Замоскворецкая линия 

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