31 августа. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в субботу, 31 августа, произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба подземки.



Нет движения поездов от «Нагорной» до «Пражской» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.