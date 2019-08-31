31 августа. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в субботу, 31 августа, произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Нет движения поездов от «Нагорной» до «Пражской» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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