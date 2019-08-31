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Происшествия     31.08.2019 16:01

Сбой произошел днем 31 августа на серой ветке метро

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Теги:  метро  метроаполитен 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в субботу, 31 августа, произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Нет движения поездов от «Нагорной» до «Пражской» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


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Карта места

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Теги: 
метро  метроаполитен 

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