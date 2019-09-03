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Происшествия     03.09.2019 16:14

Сбой произошел днем 3 сентября на оранжевой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии метро днем во вторник, 3 сентября, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

Сообщается, что на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» временно было остановлено движение поездов. В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение поездов на участке восстановлено и вводится в график. О причинах сбоя не сообщается.


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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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