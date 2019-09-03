3 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии метро днем во вторник, 3 сентября, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.
Сообщается, что на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» временно было остановлено движение поездов. В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.
В настоящее время движение поездов на участке восстановлено и вводится в график. О причинах сбоя не сообщается.
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