3 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии метро днем во вторник, 3 сентября, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» временно было остановлено движение поездов. В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.



В настоящее время движение поездов на участке восстановлено и вводится в график. О причинах сбоя не сообщается.