Другие материалы
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Происшествия
01.02.2021, 09:04
Сбой произошел утром 1 февраля на оранжевой ветке метро
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром, 1 февраля, на Калужско-Рижской линии метро, сообщает telegram-канал московского метрополитена. На северном участке линии из-...
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Происшествия
31.01.2021, 12:03
Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции
31 января. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан гражданин, призывавший к участию в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД. В сообщении отмечается, ...
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Происшествия
29.01.2021, 21:35
Олега Навального, Любовь Соболь и еще трех человек отправили под домашний арест по «санитарному делу»
29 января. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест пять человек задержанных ранее по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированных ...