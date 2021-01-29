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Происшествия     01.02.2021 09:04

Сбой произошел утром 1 февраля на оранжевой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой в метро 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром, 1 февраля, на Калужско-Рижской линии метро, сообщает telegram-канал московского метрополитена.

На северном участке линии из-за подозрения на неисправность был остановлен состав. Из-за этого следующие за ним поезда вынуждены были снизить скорость или остановится. Остановленный состав был убран с линии.

В настоящее время движение поездов на Калужско-Рижской линии восстановлено и введено в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой в метро 

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