Сбой произошел утром 1 февраля на оранжевой ветке метро

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром, 1 февраля, на Калужско-Рижской линии метро, сообщает telegram-канал московского метрополитена.



На северном участке линии из-за подозрения на неисправность был остановлен состав. Из-за этого следующие за ним поезда вынуждены были снизить скорость или остановится. Остановленный состав был убран с линии.



В настоящее время движение поездов на Калужско-Рижской линии восстановлено и введено в график.