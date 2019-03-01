1 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в пятницу, 1 марта, на Люблинско-Дмитровской линии московского метро.



Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, около получаса не было движения поездов от «Марьиной Рощи» до «Печатников» из-за инцидента с пассажиром.



В настоящее время движение восстановлено.