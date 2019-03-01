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Происшествия     01.03.2019 07:49

Сбой произошел утром 1 марта на салатовой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в пятницу, 1 марта, на Люблинско-Дмитровской линии московского метро.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, около получаса не было движения поездов от «Марьиной Рощи» до «Печатников» из-за инцидента с пассажиром.

В настоящее время движение восстановлено.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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