21 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии метро утром в четверг, 21 февраля, сообщается в официальном микроблоге столичного метрополитена в Twitter.



По техническим причинам было увеличено время движения поездов по направлению против часовой стрелки. В настоящее время сбой ликвидирован, движение поездов введено в график.