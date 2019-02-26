26 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром 26 февраля на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что по техническим причинам на линии увеличены интервалы движения поездов. Сотрудники метрополитена прилагают все усилия, для введения движения в график.