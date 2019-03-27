27 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром, 27 марта на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.
Сообщается, что на южном участке линии увеличены интервалы движения поездов в сторону центра. Причина сбоя не сообщается.
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