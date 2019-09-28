28 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в субботу, 28 сентября, на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщили в столичной подземке.
Нет движения поездов от станции «Волжская» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.
10:21 Город (Москва и область) В Москве за девять лет появилось более 700 общественных пространств
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
09:49 Происшествия Сбой произошел утром 28 сентября на салатовой ветке метро
18:49 Другое Карантин по бешенству установлен на территории района Ростокино
17:21 Город (Москва и область) В Подмосковье стартовало производство новых автобусов
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году
14:04 В России Роспотребнадзор с 1 по 15 октября проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
08:48 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в октябре. Расписание