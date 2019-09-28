28 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в субботу, 28 сентября, на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщили в столичной подземке.



Нет движения поездов от станции «Волжская» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.