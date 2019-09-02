2 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в понедельник, 2 сентября, на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.



Интервалы были увеличены для осмотра инфраструктуры. «При малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов», - отметили в пресс-службе столичной подземки.



Подчеркивается, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. В настоящее время движение вводится в график.