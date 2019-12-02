2 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром, 2 декабря на МЦД-2 и рижском направлении МЖД, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



Сообщается, что из-за удержания дверей пассажирами, поезда в направлении Москвы с Рижского направления и со стороны Подольска следуют с увеличенными интервалами.



Пассажиров просят не препятствовать закрытию дверей.