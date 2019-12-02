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Происшествия     02.12.2019 08:37

Сбой в движение поездов произошел утром 2 декабря на МЦД-2 и Рижском направлении

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Теги:  МЦД  сбой  ЦППК 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром, 2 декабря на МЦД-2 и рижском направлении МЖД, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

Сообщается, что из-за удержания дверей пассажирами, поезда в направлении Москвы с Рижского направления и со стороны Подольска следуют с увеличенными интервалами.

Пассажиров просят не препятствовать закрытию дверей.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  сбой  ЦППК 

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