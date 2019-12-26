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Происшествия     26.12.2019 09:28

Сбой в движении электричек из Раменского в Москву произошел утром 26 декабря

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Теги:  электрички  сбой 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Электрички их Раменского в Москву следуют с задержками утром в четверг, 26 декабря, сообщает телеканал «Москва 24».

Сообщается, что у ряда электричек могут быть изменены маршруты. Причины сбоя неизвестны.


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Карта места

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Теги: 
электрички  сбой 

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