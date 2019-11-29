29 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электропоездов произошел днем в пятницу, 29 ноября, на Рижском направлении МЖД, сообщает пресс-служба МЖД.



Сообщается, что по техническим причинам электрички следуют по Рижскому направлению МЖД с увеличенными интервалами, в том числе переходящие с Рижского на Курское направление.



Сотрудники МЖД предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести движение пригородных электропоездов в график.