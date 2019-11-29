Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     29.11.2019 15:51

Сбой в движении электричек произошел днем 29 ноября на Рижском направлении МЖД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  МЖД  сбой 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электропоездов произошел днем в пятницу, 29 ноября, на Рижском направлении МЖД, сообщает пресс-служба МЖД.

Сообщается, что по техническим причинам электрички следуют по Рижскому направлению МЖД с увеличенными интервалами, в том числе переходящие с Рижского на Курское направление.

Сотрудники МЖД предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести движение пригородных электропоездов в график.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  МЖД  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

15:51 Происшествия Сбой в движении электричек произошел днем 29 ноября на Рижском направлении МЖД

15:07 Происшествия В Москве «заминировали» Басманный суд и Мосгорсуд

14:46 Происшествия Прокуратура попросила 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

14:13 Город (Москва и область) Восемь домов по реновации переданы под заселение на юго-западе Москвы

13:30 Город (Москва и область) Два новых снегосплавных пункта планируется построить в Москве

Актуальные материалы

19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru