10 июня. Mossovetinfo.ru – В движении пригородных поездов на Ярославском направлении МЖД утром 10 июня произошел сбой, сообщается на официальном сайте МЖД.
По техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов, следующих в Москву из Фрязево и Монино.
Сообщается, что в настоящее время часть электричек уже введена в график, часть продолжает следовать с увеличенными интервалами.
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