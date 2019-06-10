10 июня. Mossovetinfo.ru – В движении пригородных поездов на Ярославском направлении МЖД утром 10 июня произошел сбой, сообщается на официальном сайте МЖД.



По техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов, следующих в Москву из Фрязево и Монино.



Сообщается, что в настоящее время часть электричек уже введена в график, часть продолжает следовать с увеличенными интервалами.