7 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем 7 апреля на Сокольнической линии московского метро. В поездах на красной ветке метро объявляют, что «нет движения поездов от станции «Парк Культуры» до станции «Комсомольская».
Сбой также произошел на кольцевой линии. Объявляют, что «нет движения поездов от «Парка культуры» до «Новослободской».
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