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Происшествия     07.04.2019 13:04

Сбой в движении поездов произошел 7 апреля на Сокольнической и Кольцевой линиях метро

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Теги:  метро  метрополитен 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем 7 апреля на Сокольнической линии московского метро. В поездах на красной ветке метро объявляют, что «нет движения поездов от станции «Парк Культуры» до станции «Комсомольская».

Сбой также произошел на кольцевой линии. Объявляют, что «нет движения поездов от «Парка культуры» до «Новослободской».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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