2 марта. Mossovetinfo.ru – На Замоскворецкой линии метро днем в понедельник, 2 марта, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что из-за падения пассажира на пути нет движения поездов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.







13:28. Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и введено в график

