2 марта. Mossovetinfo.ru – На Замоскворецкой линии метро днем в понедельник, 2 марта, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.
Сообщается, что из-за падения пассажира на пути нет движения поездов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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