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Происшествия     02.03.2020 13:12

Сбой в движении поездов произошел днем 2 марта на зеленой ветке метро

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Теги:  метро  сбой в метро 

2 марта. Mossovetinfo.ru – На Замоскворецкой линии метро днем в понедельник, 2 марта, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

Сообщается, что из-за падения пассажира на пути нет движения поездов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


13:28. Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и введено в график


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой в метро 

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