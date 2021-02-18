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Происшествия     18.02.2021 10:19

Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром 18 февраля

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Теги:  метро  метрополитен  сбой  Люблинско-Дмитровская линия 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена утром в четверг, 18 февраля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

Из-за упавшего на пути человека, нет движения поездов от станции «Чкаловская» до станции «Печатники». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено в 11:11. Движение на линии восстановлено и вводится в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой  Люблинско-Дмитровская линия 

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