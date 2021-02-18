Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром 18 февраля

18 февраля. Mossovetinfo.ru – На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена утром в четверг, 18 февраля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Из-за упавшего на пути человека, нет движения поездов от станции «Чкаловская» до станции «Печатники». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Обновлено в 11:11. Движение на линии восстановлено и вводится в график.