18 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в среду, 18 декабря, на Замоскворецкой линии метро, сообщается в twitter-аккаунте московского метрополитена.



Из-за упавшего на рельсы пассажира временно было остановлено движение поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



В настоящее время движение поездов на линии восстановлено и вводится в график.