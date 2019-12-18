18 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в среду, 18 декабря, на Замоскворецкой линии метро, сообщается в twitter-аккаунте московского метрополитена.
Из-за упавшего на рельсы пассажира временно было остановлено движение поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
В настоящее время движение поездов на линии восстановлено и вводится в график.
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