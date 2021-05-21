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Происшествия     21.05.2021 21:41

Сбой в движении поездов произошел вечером 21 мая на зеленой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  Замоскворецкая линия 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Cбой в движении поездов произошел вечером в пятницу, 21 мая, на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Нет движения на участке «Речной вокзал» — «Ховрино». Изначально сообщалось, что временно увеличены интервалы движения поездов для проверки поезда.

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Теги: 
метро  метрополитен  Замоскворецкая линия 

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