Сбой в движении поездов произошел вечером 21 мая на зеленой ветке метро

21 мая. Mossovetinfo.ru – Cбой в движении поездов произошел вечером в пятницу, 21 мая, на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.



Нет движения на участке «Речной вокзал» — «Ховрино». Изначально сообщалось, что временно увеличены интервалы движения поездов для проверки поезда.