8 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажир упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в официальном микроблоге московской подземки в Twitter.



Из-за инцидента на Арбатско-Покровской линии метрополитена увеличены интервалы движения поездов.