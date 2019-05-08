8 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажир упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в официальном микроблоге московской подземки в Twitter.
Из-за инцидента на Арбатско-Покровской линии метрополитена увеличены интервалы движения поездов.
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