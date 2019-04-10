10 апреля. Mossovetinfo.ru – На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



Сообщается, что ряд поездов следует с увеличенным интервалом, так как одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.