10 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой зафиксирован в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» в среду, 10 апреля, следует из данных портала Downdetector.



Сообщается, что сбой был зафиксирован около 12:00. 55% пользователей жалуются, что не работают все сервисы Сбербанка, 30% не могут войти в приложение, 15% столкнулись с трудностями при осуществлении переводов.



Сбербанк в своем микроблоге в Twitter посоветовал пользователям попробовать воспользоваться приложением позднее и принес извинения за неудобства.