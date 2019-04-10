10 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой зафиксирован в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» в среду, 10 апреля, следует из данных портала Downdetector.
Сообщается, что сбой был зафиксирован около 12:00. 55% пользователей жалуются, что не работают все сервисы Сбербанка, 30% не могут войти в приложение, 15% столкнулись с трудностями при осуществлении переводов.
Сбербанк в своем микроблоге в Twitter посоветовал пользователям попробовать воспользоваться приложением позднее и принес извинения за неудобства.
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