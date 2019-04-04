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Происшествия     04.04.2019 07:54

Шесть человек погибли в результате ДТП в Домодедове

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Теги:  ДТП  аварий 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Шесть человек погибли в результате ДТП в городском округе Домодедово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

ДТП произошло утром 4 апреля на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Вельяминово. Пассажирский микроавтобус въехал в стоячий на обочине грузовик Scania.


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Теги: 
ДТП  аварий 

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