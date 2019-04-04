4 апреля. Mossovetinfo.ru – Шесть человек погибли в результате ДТП в городском округе Домодедово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.



ДТП произошло утром 4 апреля на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Вельяминово. Пассажирский микроавтобус въехал в стоячий на обочине грузовик Scania.