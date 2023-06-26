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Происшествия     06.07.2023 17:38

Шесть сотрудников Ozon с менингококковой инфекцией находятся в больнице - Минздрав региона

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Теги:  менингит  менингококковая инфекция  Ozon  Екатеринбург  Свердловская область  Neisseria meningitides 

6 июля — Mossovetinfo.ru — Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщается в четверг в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.

"Информация для СМИ по вспышке менингококковой инфекции.

По состоянию на 19:00 в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное", - сообщает Минздрав Свердловской области.

Также СК проводит проверку после смерти 2 сотрудников Ozon, заболевших менингококковой инфекцией. Следователи выясняют обстоятельства смерти двух сотрудников Ozon, ранее заболевших менингококковой инфекцией, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Всего по состоянию на 5 июля 2023 г. зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции, - сообщало накануне Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. "Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле", - отмечалось в сообщении.

"В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра ОЗОН (г. Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - также отмечалось в сообщении.

Также в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Свердловской области был дан ответ на вопрос: "Можно ли заразиться менингококковой инфекцией через посылки?".

"Нет. Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время.
Самым эффективным средством защиты от менингококковой инфекции является вакцинация", - сообщил Роспотребнадзор по Свердловской области.

Напомним, что в конце ноября 2022 года Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что госпитализировано 11 человек с клинической картиной инфекционного менингита, который выявлен у отдельных работников складского комплекса маркетплейса «OZON», расположенного в г.о. Истра Московской области.

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Теги: 
менингит  менингококковая инфекция  Ozon  Екатеринбург  Свердловская область  Neisseria meningitides 

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