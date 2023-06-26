6 июля — Mossovetinfo.ru — Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, госпитали...

1 июля — Mossovetinfo.ru — По данным МВД Франции, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а такж...