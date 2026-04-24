Происшествия     26.04.2026 09:57

Силы ПВО за ночь на 26 апреля сбили 203 БПЛА ВСУ над 16 регионами России и Чёрным морем

Теги:  Россия  ПВО  СВО  Украина  БПЛА  перехвачены  уничтожены  налеты 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО за ночь сбили 203 украинских беспилотника над 16 российскими регионами и акваторией Чёрного моря, сообщает Минобороны России.

В период с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля перехвачены БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

ВСУ совершили один из самых массированных налётов на Севастополь, силы ПВО за ночь уничтожили 71 цель. Погиб один местный житель, ещё четверо получили различные ранения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также утром воскресенья 26 апреля за 2 часа силы ПВО с 7.00 мск до 9.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Россией, сообщило министерство обороны РФ.

«Двадцать шестого апреля т.г. в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.


ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  ПВО  СВО  Украина  БПЛА  перехвачены  уничтожены  налеты 

09:57 Происшествия Силы ПВО за ночь на 26 апреля сбили 203 БПЛА ВСУ над 16 регионами России и Чёрным морем

