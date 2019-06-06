Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     06.06.2019 23:56

Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Симонян  госпитализация  инцидент  Соболь  Навальный  Венедиктов  Пригожин  ФБК  Эхо Москвы 

6 июня, Mossovetinfo.ru - - Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхо Москвы". Об этом сообщил RT. Алексей Венедиктов извинился перед Маргаритой Симонян и пожелал беременной Симонянскорейшего выздоровления.

В четверг вечером юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией, продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» пыталась получить у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» и в коридорах радиостанции ответ на вопрос у Симонян по теме не имеющей к ней прямого отношения.
«Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым, но она отказалась отвечать :(», - сообщила Соболь в своем аккаунте в twitter.

Симонян сообщила, что Соболь догоняла ее по коридорам Эхо Москвы, пока «добрые эховцы не упрятали» ее в кабинете главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. «Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина.
Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», - сообщила Симонян в своем телеграмм-канале.

«Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо.
Нюта бы так никогда не сделала», - также написала Симонян.

На это Л.Соболь ответила: «Беременность Симоньян прийти в эфир радиостанции не мешает, а прокомментировать резонансное расследование ФБК о @MosSobyanin, увы, помешала?».

В то же время главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симонян и перед слушателями, которые не смогли услышать передачу с Симонян. «Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции Эхо Москвы. Желаю ей скорейшего выздоровления Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу «Все сложно» и ожидания которых были обмануты. Я сожалею.», - написал А.Венедиктов в своем канале в телеграмм.

Поясним, что «Нюта» - Нюта Федермессер, которая баллотируется в Мосгордуму по тому же 43-му округу, где намерены зарегистрироваться кандидатами Л.Соболь и Сергей Митрохин. Сегодня началась предвыборная кампания в Мосгордуму.

В то же время следует отметить, что руководитель ФБК Алексей Навальный в последние месяцы неоднократно крайне негативно высказывался в связи с тем, что его и Л.Соболь преследуют пригожинские (оценка Навального – ред) представители, журналисты. ««За Соболь реально целыми днями ходят пригожинские. Типа, „журналисты“. Она говорила, но сейчас сам убедился», — написал Навальный в своем твиттер-аккаунте 6 марта 2019 г.. Навальный сообщал, что вместе с Соболь и директором ФБК Иваном Ждановым ходил в кафе, которое расположено в том же здании, где размещается ФБК и там они стали объектами внимания трех человек. «Один беспрерывно фотографирует, двое снимают на телефоны», — написал Навальный.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Симонян  госпитализация  инцидент  Соболь  Навальный  Венедиктов  Пригожин  ФБК  Эхо Москвы 

Возврат к списку

Лента новостей

23:56 Происшествия Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

22:01 Город (Москва и область) В Москве планируют построить 10 канатных дорог

19:51 Город (Москва и область) Городские службы перешли на особый режим работы в связи с жарой

17:24 Власть Путин: Россия может отказать от продления договора СНВ-3

16:19 Город (Москва и область) Летом на московских пляжах будут дежурить собаки-спасатели

Актуальные материалы

10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru