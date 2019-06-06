Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

6 июня, Mossovetinfo.ru - - Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхо Москвы". Об этом сообщил RT. Алексей Венедиктов извинился перед Маргаритой Симонян и пожелал беременной Симонянскорейшего выздоровления.



В четверг вечером юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией, продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» пыталась получить у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» и в коридорах радиостанции ответ на вопрос у Симонян по теме не имеющей к ней прямого отношения.

«Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым, но она отказалась отвечать :(», - сообщила Соболь в своем аккаунте в twitter.



Симонян сообщила, что Соболь догоняла ее по коридорам Эхо Москвы, пока «добрые эховцы не упрятали» ее в кабинете главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. «Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина.

Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», - сообщила Симонян в своем телеграмм-канале.



«Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо.

Нюта бы так никогда не сделала», - также написала Симонян.



На это Л.Соболь ответила: «Беременность Симоньян прийти в эфир радиостанции не мешает, а прокомментировать резонансное расследование ФБК о @MosSobyanin, увы, помешала?».



В то же время главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симонян и перед слушателями, которые не смогли услышать передачу с Симонян. «Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции Эхо Москвы. Желаю ей скорейшего выздоровления Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу «Все сложно» и ожидания которых были обмануты. Я сожалею.», - написал А.Венедиктов в своем канале в телеграмм.



Поясним, что «Нюта» - Нюта Федермессер, которая баллотируется в Мосгордуму по тому же 43-му округу, где намерены зарегистрироваться кандидатами Л.Соболь и Сергей Митрохин. Сегодня началась предвыборная кампания в Мосгордуму.



В то же время следует отметить, что руководитель ФБК Алексей Навальный в последние месяцы неоднократно крайне негативно высказывался в связи с тем, что его и Л.Соболь преследуют пригожинские (оценка Навального – ред) представители, журналисты. ««За Соболь реально целыми днями ходят пригожинские. Типа, „журналисты“. Она говорила, но сейчас сам убедился», — написал Навальный в своем твиттер-аккаунте 6 марта 2019 г.. Навальный сообщал, что вместе с Соболь и директором ФБК Иваном Ждановым ходил в кафе, которое расположено в том же здании, где размещается ФБК и там они стали объектами внимания трех человек. «Один беспрерывно фотографирует, двое снимают на телефоны», — написал Навальный.