СК назначит комплекс судебных экспертиз после убийства в школе в Одинцово (Горки-2)

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Следователи СК устанавливают мотивы нападения на охранника и ученика школы (10-летнего ребенка.- он убит - ред.) в Одинцовском районе, планируется назначение экспертиз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.



По данным Следственного комитета России, утром в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате ребенок погиб. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Задержан 15-летний подросток, ученик данной школы.



В ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления, - говорится в сообщении.



Расследование дела находится на контроле подмосковной прокуратуры.



Ученик, совершивший нападение на школу, учился в этом же учебном заведении. Он задержан.



Как сообщало ранее Агентство «Москва», утром 16 декабря учащийся Успенской СОШ в пос. Горки-2 на территории школы напал с ножом на охранника и 10-летнего ребенка. От полученного ранения мальчик скончался.



По информации РЕН ТВ со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, нападение на Успенскую школу 15-летний Тимофей К. заранее спланировал, все действия он снимал на камеру. Один ученик 4-го класса был убит, охранник ранен. Убийцу задержали. Перед задержанием убийца взял в заложники ученика школы. Спецназ провел штурм и освободил ребенка. Здание школы проверяют на предмет взрывчатки. Нападение произошло около девяти часов утра. Ученик ударил ножом охранника, распылил перцовый баллончик, после чего ударил ножом 10-летнего мальчика, который вскоре скончался.