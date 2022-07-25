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Происшествия     25.07.2022 12:23

СК по Москве раскрыл 100% изнасилований и причинений смертельных травм в январе-июне

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25 июля, Mossovetinfo.ru - За первые шесть месяцев 2022 года столичные следователи раскрыли 100% изнасилований и дел о причинении смертельных травм, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице в опубликованной 25 июля статистических данных.

Согласно статданным, - раскрываемость убийств - ст. 105 УК РФ - составила 95,7%, дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть - ч. 4 ст. 111 УК РФ, - 100%. Также раскрыты 100% изнасилований - ст. 131 УК РФ.

За I полугодие 2022 года года следователи в Москве возбудили 2 тыс. 409 уголовных дел, раскрыли 319 преступлений прошлых лет.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве генерал-майор юстиции А.А. Стрижов 25 июля поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и следователи других правоохранительных структур, все специалисты, чьей задачей является поиск истины ради восстановления справедливости, защиты прав и свободы граждан.

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