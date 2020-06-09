9 июня. Mossovetinfo.ru – Главное следственное управление СК РФ по Московской области проверяет обстоятельства смерти 13-летнего подростка в подмосковном Лыткарино, сообщается на официальном сайте ведомства.



Тело подростка было обнаружено 8 июня недалеко от берега водоема, расположенного в карьере на территории города Лыткарино. По предварительной информации мальчик утонул во время купания.



СК по факту смерти подростка проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.