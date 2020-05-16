16 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски и допросы с первыми подозреваемыми, в размещении фотографий нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк – Онлайн», сообщается на официальном сайте СК РФ.
На данный момент проводятся обыски по местам проживания четверых подозреваемых, находящихся в России, сами они дают показания следователям. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении каждого из них возбуждены уголовные дела.
Исследование изъятой у подозреваемых компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.
Кроме того, установлено, что фотографии нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк – Онлайн» размещали граждане с территории Украины и Эстонии.
Ранее сообщалось что СК РФ возбудил уголовное дело по факту размещения фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертный полк – Онлайн». Уголовное дело возбуждено по статье «Реабилитация нацизма». Позднее стало известно, что следователи установили IP -адреса, с которых происходило размещение незаконного контента, а также их владельцев
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