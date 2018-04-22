Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     22.04.2018 11:49

СК проводит проверку после гибели девочки во время урагана в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СКР 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних во время урагана в Москве, одна из которых скончалась. Об этом сообщили СКР.

21 апреля в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Одна из девочек скончалась. Проводится проверка.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СКР 

Возврат к списку

Лента новостей

12:35 Происшествия Ураган в Москве повалил 900 деревьев

11:49 Происшествия СК проводит проверку после гибели девочки во время урагана в Москве

10:47 Общество Максим Кац намерен возглавить московское отделение партии «Яблоко»

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

19:19 Происшествия Девочка погибла в результате урагана в Москве - Собянин

Актуальные материалы

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru