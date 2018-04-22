22 апреля. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних во время урагана в Москве, одна из которых скончалась. Об этом сообщили СКР.
21 апреля в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Одна из девочек скончалась. Проводится проверка.
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