22 апреля. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних во время урагана в Москве, одна из которых скончалась. Об этом сообщили СКР.



21 апреля в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Одна из девочек скончалась. Проводится проверка.